مدن ألمانية تطالب بإجراءات جديدة لمواجهة موجة كورونا الصيفية

دعت مدن ألمانية إلى اتخاذ إجراءات سريعة من قبل الحكومة لاحتواء موجة كورونا الصيفية.

وقال رئيس اتحاد المدن الألمانية، ماركوس ليفه، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية: "نحتاج إلى قرارات سريعة وقانون اتحادي جديد لمكافحة العدوى قبل العطلة الصيفية"، مضيفا أنه أصبح من الواضح أن الإجراءات القانونية الحالية ليست كافية، وقال: "يجب ألا تستمر جائحة كورونا في مفاجأتنا".

وقال وزير الصحة كارل لاوترباخ في وقت سابق من هذا الأسبوع إن ألمانيا تشهد بالفعل آثار موجة صيفية من الجائحة، مع ارتفاع أعداد المصابين بشكل سريع.

ويخطط لاوترباخ في وقت لاحق اليوم لمناقشة الوضع مع خبراء من معهد "روبرت كوخ" الألماني المعني بمكافحة الأمراض.

وتنتهي قوانين ألمانيا الحالية التي تغطي تدابير مكافحة كورونا في 23 أيلول/سبتمبر المقبل.

ويبدأ البرلمان الاتحادي (بوندستاج) إجازته الصيفية في غضون ثلاثة أسابيع، في 8 تموز/يوليو المقبل، ولن يجتمع مرة أخرى حتى بداية أيلول/سبتمبر المقبل.

وسجلت ألمانيا اليوم الجمعة تراجعا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا. فقد أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ حاليا8ر427، مقابل 480 أمس الخميس. وكان المعدل يبلغ قبل أسبوع 7ر318، وقبل شهر 6ر437.

وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 28 ألفا و118 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 77 ألفا و878 حالة يوم الجمعة الماضي. وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 19 حالة، مقابل 106 حالات قبل أسبوع.