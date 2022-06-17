 وزير البترول: أبعاد سياسية تحكم ملف تصدير الغاز المصري إلى لبنان - بوابة الشروق
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وزير البترول: أبعاد سياسية تحكم ملف تصدير الغاز المصري إلى لبنان

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 17 يونيو 2022 - 11:07 م | آخر تحديث: الجمعة 17 يونيو 2022 - 11:07 م
قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن هناك أبعادًا سياسية تحكم ملف تصدير الغاز المصري إلى لبنان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن نقل الغاز سيكون من خلال خط الغاز العربي من سيناء للأردن لسوريا ثم إلى لبنان.

وأوضح أنه تم التحقُّق من صلاحية الخط، وإجراء إصلاحات في أجزاء من الخط شمالي لبنان، كما تم الانتهاء من تخطيط الشق والفني والتجاري.

وأشار إلى أنه سيتم التوقيع الأسبوع المقبل على اتفاق تعاقدي تجاري فني، لكنه لن يفعل إلا بالموافقة النهائية بسبب قانون قيصر والتمويل من البنك الدولي.

وقانون "قيصر" الذي يعرف بـ"قانون حماية المدنيين" ينص على فرض عقوبات على الحكومة السورية والدول التي تدعمها لمدة 10 سنوات أخرى حال التعامل مع الحكومة أو توفير التمويل.

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