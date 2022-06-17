منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، فر أكثر من 7ر5 مليون أوكراني إلى الاتحاد الأوروبي، طبقا لتقرير، تم تحديثه من قبل وكالة مراقبة الحدود الأوروبية(فرونتكس) اليوم الجمعة.



وفي الوقت نفسه، عاد حوالي 8ر2 مليون أوكراني إلى بلادهم من الاتحاد الأوروبي، فيما وصلت أعداد الأشخاص العائدين إلى مستوى مستقر، خلال الأسابيع الماضية.



ومع ذلك شهدت الفترة ما بين الثامن إلى 14 حزيران/يونيو الجاري دخول المزيد من الأوكرانيين إلى الاتحاد الأوروبي(237 ألف و50) مقارنة بالعودة إلى بلدهم المحاصر (236 ألف و532).



وأضاف التقرير "مازالت الحدود الرومانية والبولندية تتعرض لأكبر قدر من الضغوط" ويلعب البلدان أيضا دورا حاسما في نقل الحبوب الأوكرانية عبر الطرق البرية، مما أدى إلى اختناقات مرورية تصل إلى 20 كيلومترا من الحدود.