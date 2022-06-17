باكستان تسجل 98 إصابة بكورونا ووفاة واحدة خلال 24 ساعة

سجلت باكستان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة واحدة مرتبطة بالوباء، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.



وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى مليون و531 ألفا و679، والوفيات إلى 30 ألفا و383.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 258 مليونا و21 ألفا و731 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في باكستان حتى الآن. وتلقى 124 مليونا و433 ألفا و592 من السكان تطعيما كاملا ضد الفيروس حتى الآن، بواقع 33ر56 %.



يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.