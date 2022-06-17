سفير مصر بلبنان يبحث مع رئيس مجلس النواب اللبناني الأوضاع العامة في البلاد

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بحث سفير مصر بلبنان الدكتور ياسر علوي، مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الأوضاع العامة في لبنان وآخر المستجدات في البلاد.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم بمقر رئاسة مجلس النواب اللبناني بمنطقة عين التينة بالعاصمة بيروت، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان نبيه بري، قد أعيد انتخابه رئيسا لمجلس النواب اللبناني في الجلسة الافتتاحية للمجلس النيابي الجديد في 31 مايو الماضي والتي حضرها سفير مصر بلبنان الدكتور ياسر علوي ضمن عدد من سفراء الدول العربية والأوروبية والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة يوانا فرونتسكا.