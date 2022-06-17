أبدى نونو ألميدا المدير الفني لفاركو، سعادته بأداء اللاعبين في مباراة سيراميكا كليوباترا والتي أقيمت مساء اليوم على ملعب المقاولون العرب.
وقال الميدا في تصريحات عقب المباراة: «كل المباريات صعبة، ونحن نحاول تجهيز أفكار مختلفة لكي ننتقل من مباراة لاخرى».
وأضاف: «لا نلعب بشكل دفاعي، نحن نركز على التحولات الهجومية والدفاعية، والتنظيم الهجومي والدفاعي أيضًا، وسعيد بأداء اللاعبين».
وأكمل: «ووصلنا لمرمى الخصم أكثر من مرة، وكنا نتمركز بشكل جيد في الركلات والضربات الثابتة، ونجحنا في الوصول لمرمى المنافس حوالي فرصتين أو ثلاثة، وحاولنا التقليل من عدد التسديدات علينا».
واتم: «نحن نحاول أن ننهي الهجومات بشكل أفضل في الفترة القادمة، وخاصة في آخر 20 متر في الملعب».