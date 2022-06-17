الداخلية العراقية تقبض على إرهابي خطير بديالى مسؤول عن الدعم اللوجستي لداعش

أعلنت وكالة الاستخبارات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، القبض على إرهابي خطير بديالى مسؤول عن عمليات النقل والدعم اللوجستي.

وقالت الوكالة في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إنه "من خلال جمع المعلومات ومطابقتها، وبعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على أحد أخطر الإرهابيين في محافظة ديالى المكنى (أبو مريم) المسؤول عن عمليات النقل والدعم اللوجستي لعصابات داعش الإرهابية بالمحافظة".

وأضاف البيان، أن "عملية القبض جاءت بعد تشكيل فريق عمل مختص نفذ الواجب بمهنية عالية وتخطيط دقيق، ومن خلال التحقيقات اعترف الإرهابي بالانتماء لعصابات داعش وارتباطه المباشرة بما يسمى المسؤول العسكري لقاطع جبال حمرين وجلولاء وقيامه بعمليات النقل والدعم اللوجستي للعصابات الإرهابية".