كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

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أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت 7 آلاف و 198 إصابة جديدة، بينها 68 حالة لأشخاص قادمين من الخارج، ليرتفع الإجمالي إلى 18 مليونا و263 ألفا و643 إصابة.

كما أضافت البلاد 9 حالات وفاة جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 24 ألفا و416 وفاة.

وحتى اليوم الجمعة ، أكمل 61ر44 مليون شخص، أو 9ر86% من السكان، التطعيمات الكاملة المكونة من جرعتين، وتلقى 34ر33 مليون شخص (65%)، أول جرعات معززة لهم.

وقالت الوكالة إن أكثر من 30ر4 مليون شخص (4ر8%)، حصلوا على جرعات معززة ثانية.