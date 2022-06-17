الهند تسجل 12 ألفا و847 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الجمعة، تسجيل 12 ألفًا و847 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 43 مليونا و270 ألفا و577 حالة.

وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم أيضا تسجيل 14 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 524 ألفا و817 حالات.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 63 ألفا و63 حالة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 42 مليونا و682 ألفا و697 شخصا، وذلك بعدما تعافى 7985 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.