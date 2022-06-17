الصين تبدى استعدادها لإمداد روسيا بمكونات الطائرات

صرح سفير الصين لدى موسكو تشانج هانهوي بأن بلاده مستعدة لتوفير مكونات الطائرات لشركات الطيران الروسية.

وأضاف السفير الصيني في تصريح لوكالة ايتار تاس الروسية للأنباء، نشرته اليوم الجمعة: "نحن مستعدون لتوفير المكونات لروسيا... نقوم بتنظيم هذا التعاون. تتعامل شركات الطيران حاليا مع هذه المسألة، ولديها قنوات معينة وليس هناك أي قيود من الجانب الصيني".

وعقب الغزو الروسي لأوكرانيا أواخر شهر شباط/فبراير، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات واسعة النطاق مما يعني أن أكبر شركتين لصناعة الطائرات في العالم، بوينج وإيرباص، لم تعد قادرة على توفير قطع الغيار أو تقديم دعم الصيانة لشركات الطيران الروسية، وينطبق الشيء نفسه على صانعي المحركات النفاثة.

يشار إلى أن الصين رفضت إدانة غزو روسيا لأوكرانيا أو فرض عقوبات عليها.