الصين تعلن استعدادها للمساهمة بحصة في إعادة هيكلة ديون زامبيا

قال وو بينج مدير عام إدارة الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، اليوم الجمعة، إنه يجب على صندوق النقد الدولي التحرك بسرعة للموافقة على قرض بقيمة 4ر1 مليار دولار لزامبيا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتمثل ديون الجهات الصينية أكثر من ثلث الديون الخارجية لزامبيا التي تبلغ 3ر17 مليار دولار حتى ديسمبر.

وشاركت فرنسا أمس الخميس، في رئاسة أول لجنة دائنين ثنائية منذ أن تخلفت زامبيا عن سداد ديونها الخارجية في عام 2020.

وتنتظر البلاد اجتماع الدائنين الرسميين للموافقة على تقديم ضمانات التمويل اللازمة للحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على برنامج اقتصادي يسمح لها بصرف القرض، في شكل تسهيل ائتماني ممتد المفعول.