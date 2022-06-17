قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن المنظومة الإعلامية كبيرة وضخمة، مشيرا إلى أن دور المجلس يتمثل في التنظيم عبر الأكواد الإعلامية.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد، الخميس: «أصدرنا كودا لتنظيم المواد الإعلامية الخاصة بالانتحار، بعد ملاحظة تعامل البعض مع المنتحر كأنه بطل وهو ما قد يؤثر على الصغار»، مشيرا إلى أنه من المقرر إصدار كود جديد للطفل بالتعاون مع الأمم المتحدة واليونسيف.

وأضاف: «يجب التزام وسائل الإعلام بالضوابط المحددة تجاه الطفل، وإلا سنتخذ ضدها إجراءات أيا كانت الخسائر، للحفاظ على الهوية المجتمعية»، معلقا: «مهمتنا توفير الإعلام الآمن للطفل الفترة المقبلة، مش نشجع نموذج بلية مع الاحترام لجميع المهن».

وواصل: «إلى الآن لم يحدث أي مصادرة أو سحب ترخيص من الوسائل الإعلامية».