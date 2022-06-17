وزير الاقتصاد اللبناني يطلب من البرلمان إقرار مشروع قانون حول قرض من البنك الدولي

كشف وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام، أن كمية القمح المدعوم تكفي لمدة شهر ونصف، وتمنى على مجلس النواب إقرار مشروع قانون حول قرض البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لدعم الأمن الغذائي.

وجاء كلام سلام بعد بحثه القرض مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة في بيروت اليوم الجمعة.

وأعلن سلام أنه أطلع الرئيس بري "بأننا كنا واضحين في الوزارة والمصرف المركزي، وإدارة الجمارك لديها كل الأرقام أن كمية القمح المدعوم التي دخلت إلى البلاد تكفي لمدة شهر ونصف. وأوضحنا لدولته أن هناك سرقة للمال العام من قبل القطاع الخاص".

وأضاف "أكد لي دولته أن الغذاء والدواء هما أولوية وهو شخصيا سيحرص على عدم حصول تأخير بهذا الملف".

وتابع سلام "بعض الجهات السياسية تستثمر في هذا الموضوع من أجل خلق أزمات معطياتها غير موجودة. نحن كوزارة نتواصل مع كافة دول العالم لتأمين القمح والاعتمادات. كل شيء من جانبنا مؤمن لكن الخلل حاصل لدى القطاع الخاص".