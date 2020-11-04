شولتس: مستقبل الديمقراطية لا نقرره نحن وحدنا

أشار أولاف شولتس مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى أهمية نشر الشكل الديمقراطي للحكم في العالم من أجل ضمان مستقبل الديمقراطيات الغربية أيضا.

وقال شولتس اليوم الجمعة، في النادي السياسي للأكاديمية الإنجيلية في توتستينج ومؤسسة تيودور هيوس في ولاية بافاريا جنوب شرقي ألمانيا: "لن نقرر مستقبل ديمقراطيتنا وحدنا".

وأضاف شولتس قائلا: "نحن بحاجة إلى شركاء متشابهين في التفكير، ونحن بحاجة إلى شركاء جدد والمزيد من الشركاء الجدد".

وقال شولتس إن الديمقراطيات الكلاسيكية "لن يكون لها وزن كاف في المستقبل"، مبينا أن دول مجموعة السبع ما تزال تستحوذ على 45 % من الناتج الاقتصادي العالمي، لكنها تمثل حوالي 10% فقط من سكان العالم، مضيفا أن الأوزان تتحول.

يجتمع في المؤتمر الصيفي للنادي السياسي في توتستينج بولاية بافاريا الألمانية خبراء سياسيون من الأحزاب والبرلمانات والمختصين بعلوم السياسة حتى الأحد المقبل لمناقشة مستقبل الديمقراطية.

ومن المتوقع أن يحضر الملتقى غدا السبت رئيس البوندستاج باربل باس (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) ورئيس المحكمة الدستورية الألمانية شتيفان هاربارت.