الدنمارك تعلن خرق سفينة روسية مياهها مرتين

أعلن الجيش الدنماركي، اليوم الجمعة، أن سفينة حربية روسية انتهكت المياه الإقليمية الدنماركية مرتين.

وأكدت القوات المسلحة الدنماركية أنّ "السفينة الروسية دخلت المياه الدنماركية شمال جزيرة كريستانسو، وهي جزيرة دنماركية تقع جنوب السويد على بعد 300 كيلومتر من جيب كالينينجراد الروسي".

وقال الجيش الدنماركي، في بيان، أنه "بعد ساعات قليلة، عبرت السفينة نفسها مرة أخرى حدود المياه الإقليمية، شمال كريستانسو أيضاً".

وأضاف الجيش أنه "عقب نداء من وحدة العمليات البحرية عبر راديو (في إتش إف) المدني، غادرت السفينة الروسية المياه الإقليمية الدنماركية على الفور".

بعد ذلك أعلنت وزارة الخارجية أنها تواصلت مع السفير الروسي، مذكّرةً بأنّ التوغل يأتي بعد أن خرقت طائرة عسكرية روسية الأجواء نهاية أبريل الماضي.

وقال وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود، في بيان: "مرة أخرى، تتجاهل روسيا القواعد الدولية من خلال عدم احترام الحدود. وتم إبلاغ السفير الروسي بأن هذا النوع من النشاط غير مقبول على الإطلاق".

وأعلنت الدنمارك، العضو المؤسس في الحلف الأطلسي، تقديم شحنة أسلحة إلى أوكرانيا في أعقاب الغزو الروسي في فبراير.