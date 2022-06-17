رئيس مدينة بورفؤاد يشهد بطولة الجمهورية للدراجات الهوائية ببورسعيد

شهد اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد إنطلاق بطولة الجمهورية للدراجات الهوائية والتي تستضيفها مدينة بورفؤاد على طريق التفريعة، بالتعاون بين منطقة بورسعيد للدراجات ومجلس مدينة بورفؤاد.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد بدير رئيس منطقة بورسعيد للدراجات الهوائية والكابتن خالد الحسيني المستشار الفني لمنطقة بورسعيد للدراجات الهوائية والمدير التنفيذي لنادي بورفؤاد الرياضي.

شارك بالبطولة 85 لاعباً ولاعبة حيث أقيمت سباقات لعدد من المراحل العمرية تحت 10 أعوام ذكور وإناث مسافة 10 كيلو مترات، ومرحلة تحت 14 عام ذكور وإناث مسافة 10 كيلو مترات واختتمت فعاليات بطولة الجمهورية بسباق الرواد للرجال لأعمار فوق 35 عاما مسافة 30 كيلومترا.

وأكد اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد على أن احتضان مدينة بورفؤاد لمثل هذه الفعاليات من الأولويات التي يحرص عليها بالإضافة إلى التطور الحضاري والجمالي أصبح محط أنظار العديد لإقامة مثل هذه الفعاليات على أرض مدينة بور فؤاد.

ولفت إلى أهمية نشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع بين الشباب والمواطنين، وجعل الرياضة أسلوب حياة من خلال الفعاليات والماراثونات والأحداث الرياضية التى يتم تنفيذها بشكل دورى، لافتاً إلى أهمية الرياضة في حياة الفرد، ودورها في تنشئته بصورة إيجابية.