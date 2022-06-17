علييف وأبوالغيط يبحثان في مجمل العلاقات العربية الآذرية

استقبل إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، اليوم /الجمعة/ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك بمقر الرئاسة الآذرية في العاصمة باكو.

وصرح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية بأن اللقاء جاء على هامش مشاركة أبو الغيط أمام منتدى باكو العالمي.

وأضاف أن اللقاء تناول مجمل العلاقات العربية الآذرية، التي تضرب بجذورها في التاريخ، وأن أبو الغيط أعرب عن اشادته بالتجربة الآذرية في التنمية والتحديث خلال العقدين الماضيين، كما استمع باهتمام لأفكار الرئيس علييف في هذا الصدد خاصة لجهة التنمية البشرية وبناء الإنسان.

وأضاف رشدي أن الأمين العام للجامعة العربية استعرض مع الرئيس علييف بعض الأفكار المتعلقة بتطوير العلاقات بين الجانبين العربي والآذري، خاصة في ضوء الروابط الوثيقة بين الجانبين، والتي يتعين البناء عليها.

كما تناول اللقاء عددا من القضايا الدولية، وفي مقدمتها الحرب في أوكرانيا وتداعياتها الخطيرة على العالم، وكذا الحرب بين أذربيجان وأرمينيا، حيث استعرض الرئيس علييف موقف بلاده ورؤيته لمستقبل هذه الأزمة.

وقد قام الأمين العام للجامعة العربية بتسليم الرئيس علييف درع الجامعة التذكاري في ختام المقابلة.