أستراليا تسجل 19 ألفا و765 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 وفاة

سجلت أستراليا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 19 ألفا و765 إصابة و51 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.



وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 7 ملايين 753 ألفا و800 حالة، والوفيات إلى 9 آلاف و269 حالة.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 59 مليونا و873 ألفا و560 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أستراليا حتى الآن. وتلقى 21 مليونا و643 ألفا و147 شخصا من السكان تطعيما كاملا ضد الفيروس حتى الآن، بواقع 01ر85 %.



يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.