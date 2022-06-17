روسيا: نستطيع تشغيل طائرات بوينج وإيرباص بأمان لمدة 5 سنوات

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، نقلا عن تقديرات وزارة النقل، بأن روسيا قد تواصل تشغيل طائرات بوينج وإيرباص بأمان لمدة خمس سنوات وسط العقوبات الغربية.

وقال بوريسوف، في تصريحات متلفزة، وفق ما نقلته وكالة أنباء إنترفاكس الروسية، إن "أسطول إيرباص وبوينج المدرج حاليًا في السجل الروسي يقدم خدمات النقل الداخلي ولا يمكن السفر الدولي بهم. بطبيعة الحال، هناك مشكلة التشغيل الآمن لهذه الطائرات خلال هذه الفترة. وأعتقد أننا سنستخدم الواردات الموازية والصناعات الروسية قد تنتج شيئًا أيضًا".

وأضاف: "من الواضح أننا لن نكون قادرين على إعادة إنتاج كل شيء: ليس لدينا وثائق فنية ولا تكنولوجية. لذلك فمن المحتمل أن نزيل بعض الأجزاء المكونة مع بدء تدهور حالة الأسطول، وعلينا أن نضع ذلك في الاعتبار".

وأوضح أن تقديرات وزارة النقل الروسية تشير إلى إمكانية استمرار تشغيل الأسطول لمدة خمس سنوات، معتقدًا أن قطاع صناعة الطائرات الروسية يجب أن يبدأ عمليات تسليم متسلسلة خلال هذه الفترة لضمان توفير جميع أنواع النقل، سواء للركاب أو البضائع داخل البلاد".

وأوقفت الدول الغربية، تسليم الطائرات المدنية والأجزاء المكونة لها إلى روسيا وأجبرت مؤجريها على سحب الطائرات التي استأجرتها روسيا مع بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.