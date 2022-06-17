بوتين يوبخ الروس الذين يشعرون بالخجل من الحرب في أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للروس الذين شعروا بالخجل من الحرب في أوكرانيا "تعلمون أن هناك من يخجلون ولا يربطون مصيرهم وحياتهم وحياة أطفالهم، ببلدنا".



وسبق لرئيس الكرملين، الذي كان يتحدث اليوم الجمعة، في المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرج، اتهام أوكرانيا في الماضي دون تقديم أي دليل بأنها ارتكبت "إبادة جماعية" للأشخاص الناطقين بالروسية في السنوات الأخيرة.



كما بررت موسكو حربها ضد جارتها التي شنتها في نهاية فبراير الماضي بأنها نشبت بزعم "تحرير" أوكرانيا من "النازيين الجدد".



وفي 9 يونيو الجاري، وضع بوتين الحرب التي أمر بها ضد أوكرانيا على قدم المساواة مع حرب الشمال العظمى في عهد القيصر الروسي بطرس الأول وتحدث عن استعادة الأراضي الروسية.



وقال بوتين إن بطرس لم يغزو المنطقة المحيطة بما يعرف الآن بسان بطرسبرج، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها أكثر من 1 مليون نسمة، من السويديين، لكنه استعادها.



وأضاف بوتين: "يبدو أنه أيضا نصيبنا: استعادتها وتقويتها"، مشيرا إلى أوجه التشابه مع الحرب ضد أوكرانيا.