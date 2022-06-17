وكالة الدواء الأوروبية تبدأ مراجعة للقاحات كورونا المعدلة

أطلقت وكالة الدواء الأوروبية مراجعة دورية ومنتظمة للقاح مودرنا الأمريكي المضاد لكوفيد-19 والمعدل لمواجهة متحور أوميكرون.



وقالت الوكالة اليوم الجمعة إن اللقاح يتجه لتوفير حماية أفضل ضد الإصابة بمتحور أوميكرون لفيروس كورونا.



وسيتولى العلماء أولا فحص البيانات المستخلصة من الدراسات المختبرية وكذلك البيانات بشأن تركيب اللقاح والإنتاج وتدابير السيطرة.



وقالت الوكالة في بيان إنه "بالبدء بعملية مراجعة، ستتمكن وكالة الدواء الأوروبية من تقييم تلك البيانات كلما توفرت. وستستمر المراجعة إلى حين وجود بيانات كافية لتطبيق رسمي".



وقدمت شركة مودرنا الأمريكية بيانات أولية عن فعالية لقاحها المعتمد في 8 يونيو.



وفي الاختبار، كان لدى 437 شخصا تلقوا اللقاح الجديد كجرعة تنشيطية ثانية أجساما مضادة أكثر تحييدا بشكل ملحوظ بعد شهر واحد من اللقاح التنشيطي بالجرعة التقليدية، لا سيما ضد متحور أوميكرون.



وتعتبر المراجعة الدورية المنتظمة واحدة من العمليات المستخدمة من جانب الهيئات بالاتحاد الأوروبي لضمان أن الدول الأعضاء بالتكتل يحصلون في وقت مناسب على لقاحات كوفيد-19 الملائمة.