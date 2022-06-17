فازت سالي سمير، رسامة كتب الأطفال بجائزة الدولة التشجيعية في الفنون عن رسوم كتب أطفال ما قبل المدرسة عن كتاب أشياء تملأ بيتي.



تواصلت "الشروق" مع سالي سمير لتروي تفاصيل أكثر عن كتابها وأعمالها الأخرى، نرصدها في السطور التالية.



تخرجت سالي من كلية الفنون الجميلة قسم جرافيك شعبة رسوم متحركة وفنون كتاب عام 2011، عملت في أول سنة بعد التخرج في أكتر من مجال وبعدها تخصصت في أدب الطفل وونشرت حتى الآن حوالي 20 كتابا لدور نشر مصرية وعربية.



وقالت: بداية موهبتي ظهرت بينما كنت في المرحلة الإبتدائية بمساعدة مدرسة الرسم الأستاذه إيمان أيمن، ولا أنساها لما لها عليّ من فضل، فهي التي اكتشفت الموهبة الموجوده عندي، ومن بعدها بدأت أشارك في مسابقات من سن الطفولة وحتي مرحلة الجامعة، وحصلت على جوائز محليه وجائزة عالمية في الثانوية العامة، وأخيراً حصلت علي جائزة الدولة التشجيعية بعد شغل دائم في مجال أدب الطفل، لتسع سنوات.



وأضافت فس تصريحات للشروق: أحرص دائماً على تطوير نفسي، من خلال تعزيز الذاكرة البصرية فأشاهد الكثير من أعمال الفنانين سواء عرب أو أجانب، بالإضافة إلى ممارسة الرسم يومياً حتي لو كانت مره واحده في اليوم، من أجل تطوير العمل.



وأضافت، رسم كتب الأطفال هو مجال دراستي مع الرسوم المتحركة، كما أنني وجدت نفسي فيه، ففكرت أن أنسج مع المؤلف قصة تحفز خيال الطفل ويتأثر بها، ويكون المحتوي في شكل كتاب جميل للطفل يتعلق به، فأحببت مجال أدب الطفل وهي عملي الوحيد حالياً.



الرسوم المتحركة والكتب المرسومة كلاهما يؤثر في الطفل ولابد أن نراعي أنهما ضروريين للطفل ولكن الأسر المصرية في الفترة الأخيرة أصبح عندهم وعي كافي ويحرصون علي توفير هذه الكتب للأطفال، ومن وجهة نظري أنهم يبذلون جهد كبير جداً لعمل مكتبات لأطفالهم ليشجعوهم علي القراءه.



من هنا بدأ كتاب الطفل يأخذ مكانه أفضل ويعود لمكانته القديمة خصوصاً أن الطفل يقرأ ويستطلع الكتب الجديدة ويتأثر بها، لذلك الكتاب تأثيره أعمق من الرسوم المتحركة، لان تأثيرها قد يكون لحظي أو وقتي أما الكتاب يظل مع الطفل يقرأه عدة مرات يتعلم منه ويستفيد، فهو تأثيره أكبر وأعمق.



أول كتاب أصدرته كان كتاب مجموعة شعرية، اسمه كفيف يقرأ الألوان، صدر في الكويت بعد ذلك في نفس الفتره كان كتاب هيا نرسم خطاً وكان مخصص لتعليم الأطفال اللغة العربية وحالياً هو معتمد في دولة الإمارات، بالإضافة إلى 6 كتب أخري ضمن السلسلة، كما شاركت في حوالي 11 معرض للفنون التشكيلية آخرهم كان عام 2012 .



وأشارت سالي إلى أن الرسم موهبة وتعلم وممارسة، وقالت: في رأيي كل طفل يولد فنان، لكن هناك من يحاول تنمية الموهبة وهناك من يتركها دون استغلال، ومن الممكن أن تجد فنان لا يمارس هوايته كثيراً فتضعف مهارته، أو تستمر على نفس المستوي، ومع الممارسة يمكن أن يسبق شخص ما شخص أخر عنده موهبه، لذا فإن الممارسة أهم من الموهبة.



واختتمت: أحاول التوفيق بين حياتي العائلية والعملية بمساعدة زوجي، كما قمت بتحديد وقت للرسم ومؤخراً نجحت في ذلك، وخصصت وقت للرسم، وأمارس كل المهام المنزلية والزوجية والأمومة، وزوجي هو الداعم الأول ويساعدني كثيراً علي استكمال عملي و تطويره.