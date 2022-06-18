دبلوماسي ألماني يتولى منصب نائب ممثل الأمم المتحدة في أفغانستان

اختير الدبلوماسي الألماني ماركوس بوتسيل نائبا جديدا لمبعوث الأمم المتحدة إلى أفغانستان.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في نيويورك اليوم الجمعة إن بوتسيل سيخلف الدنماركية ميته كنودسن في منصب نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان المعروفة باسم (أوناما).

ولد بوتسيل عام 1965، وعمل دبلوماسيا منذ حوالي 30 عاما، وتم تعيينه مؤخرا سفيرا لألمانيا في أفغانستان.

ويجب على بوتسيل أيضا أن يرأس بعثة أوناما، مؤقتا على الأقل، بعد أن تخلت رئيسة البعثة الكندية، ديبورا ليونز، مؤخرا عن المنصب الذي شغلته منذ 2020، ولم يتضح على الفور من سيخلفها.

وكانت بعثة أوناما مسؤولة عن تنسيق التنمية السياسية والمساعدات الإنسانية في أفغانستان، لما يقرب من عقدين من الزمن، كما تراقب البعثة حالة التوافق مع حقوق الإنسان هناك.

وبعد تغيير السلطة في أغسطس 2021، تعتمد الأمم المتحدة على التعاون مع حركة طالبان الحاكمة.

وقام الإسلاميون المتشددون بعد استيلائهم على السلطة بتقييد الحريات المدنية واستبعاد النساء والفتيات بشكل متزايد من الحياة العامة.

يعاني البلد من كارثة إنسانية، حيث يعتمد الملايين من الناس على الدعم والمعونة الغذائية الأجنبية.