إعادة انتخاب المغرب نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية لمركز شمال - جنوب الأوروبي

أعيد انتخاب المغرب، اليوم الجمعة، بالإجماع، نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية لمركز شمال-جنوب التابع للاتحاد الأوروبي، لفترة تمتد عامين، وذلك خلال الانتخابات التي جرت خلال الاجتماع الـ 27 للجنة، بمدينة ستراسبورج الفرنسية.

ويهدف مركز "شمال- جنوب"، الذي أنشأته لجنة وزراء الاتحاد الأوروبي في نوفمبر 1989 إلى توفير إطار للتعاون الأوروبي والعمل كحلقة وصل بين أوروبا والجنوب؛ لتعميق الوعي العام بمسائل الترابط العالمي وتعزيز مبادئ التضامن والديمقراطية وحقوق الإنسان.

وتهدف مبادرات المركز، لتعزيز الحوار بين الثقافات، وتحسين التربية على المواطنة، وتقوية دور المجتمع المدني، لا سيما الشباب والنساء.