تسعى شركة "فيولا انفيرونمينت" الفرنسية العملاقة للخدمات البيئية إلى جمع أكثر من ملياري جنيه إسترليني (4ر2 مليار دولار) من بيع أنشطة شركة سويز لمعالجة المخلفات في بريطانيا، في محاولة لاسترضاء هيئة مكافحة الاحتكار البريطانية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس نقلا عن مصادر مطلعة.

وقالت هيئة مكافحة الاحتكار البريطانية في مايو إن استحواذ "فيولا" على أنشطة سويز في البلاد قد يقلل المنافسة في قطاع المياه ومعالجة المخلفات ويدفع الأسعار إلى الارتفاع في وقت يتعرض المستهلكون فيه بالفعل لضغوط.

وتمثل خطوة فيولا في التخلص من الوحدة انتكاسة للشركة التي تتخذ من باريس مقرا لها، وقد اضطرت بالفعل لبيع أصول أوروبية للمضي قدما في إتمام شراء سويز.

ورفض متحدث باسم فيولا التعليق على التقييم الخاص بالشركة. وقالت الشركة في وقت سابق اليوم الخميس إنها اتخذت قرار البيع استجابة لـ "تعنت" هيئة المنافسة والأسواق في بريطانيا.