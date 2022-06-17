تواجه إدارة الهجرة واللاجئين والمواطنية الكندية تزايدا غير مسبوق في طلبات الإقامة والجنسية، حيث وصلت التأخيرات في مهالجة هذه الطلبات إلى رقم قياسي بلغ نحو 2.4 مليون طلب على مدى شهر واحد فقط.

وأوضحت البيانات الرسمية الصادرة من إدارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية، أن الطلبات تشمل جميع الفئات، من الإقامة المؤقتة والإقامة الدائمة إلى طلبات الجنسية.

وأدى التراكم المتزايد بالفعل إلى إحباط أولئك الذين ينتظرون تلقي تحديث من إدارة الجنسية والمواطنة.

ولم تعد وزارة الهجرة قادرة منذ مارس من العام الماضي على تحديد الأوقات، التي تقدر حاليًا بواحد وعشرين شهرًا لطالبي الهجرة إلى المقاطعات الكندية