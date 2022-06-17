دراسة: الحب الجنوني للقطط يدفعها لتخريب آثاث المنزل!

على الرغم من أن القطط تشتهر بطبعها المستقل وغير العاطفي تجاه البشر، إلا أن العديد من أصحابها يتمكنون من تشكيل روابط عاطفية وثيقة مع قططهم الصغيرة، لكن ماذا لو تحولت علاقة الحب الوثيقة لضرر؟!.



دراسة جديدة حذرت من أن إظهار الكثير من الحب للقطط يضر أكثر بأثاث المنزل، حيث كشف باحثون بجامعة البرازيلية في "ريو جراندي"، لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن القطط تصبح أكثر عرضة للإقبال على فعل خدش الأريكة إذا كان لديهم علاقة عاطفية وثيقة مع أصحابها!



وأوضحوأ أنه بشكل غير متوقع، ارتبط سلوك القطط بخدش الأثاث أو تدمير الأشياء بمستوى عالٍ من التقارب العاطفي مع أصحابها.



وشرع الباحثون في فهم ما إذا كان مستوى التقارب العاطفي بين المالكين وقططهم يؤثر على سلوك الحيوان.



وكتبوا في دراستهم المنشورة في "مجلة السلوك البيطري" أن هناك أدلة تدعم ارتباط سلوك القطط بمستوى التقارب العاطفي بين الحيوانات وأصحابها.



وأجرى الباحثون مسحا لـ500 من أصحاب القطط في البرازيل حول علاقتهم العاطفية بقطتهم، والخصائص التي تصف قطتهم، وسلوكياتها.



واكتشفوا أن الغالبية العظمى من أصحاب القطط المجرى عليهم البحث بنسبة 90% من الإناث، وكان مستوى التقارب العاطفي في هذه المجموعة أعلى منه لدى مالكي القطط الذكور.



وتوصل الباحثون إلى أنه لم يتم العثور على ارتباط بين مستوى التقارب العاطفي لأصحاب القطط والسلوك العدواني للقطط، ومع ذلك، تفاجأ الفريق عندما اكتشفوا أن التقارب العاطفي يبدو مرتبطًا بخدش القطط للآثاث.



وأضافوا أن مربي القطط الذين لم يبلغوا عن سلوك خدش القطط للآثاث لديهم مستوى أقل من التقارب العاطفي مع قططهم!



وخلصت الدراسة إلى عدم التوصل لسبب ارتباط العاطفة الشديدة بين المربي والقطط مع سلوك القطط بخدش الآثاث.



لينك الصورة

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-10915277/Showing-love-cat-makes-likely-scratch-sofa-study-finds.html