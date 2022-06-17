 الجزائر تسجل 12 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
الجمعة 17 يونيو 2022 1:44 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك ما هو السيناريو الأفضل لمنتخب الكرة المصري؟


النتـائـج تصويت

الجزائر تسجل 12 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 17 يونيو 2022 - 12:48 ص | آخر تحديث: الجمعة 17 يونيو 2022 - 12:48 ص

سجلت الجزائر، اليوم، 12 إصابة جديدة، مع عدم إحصاء أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، عبر كامل أراضيها.
وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية - في بيان - أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات وصل عند ٢٦٥ ألفا و٩٦٤ حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء 178 ألفا و455 شخصا، كما استقر العدد الإجمالي للوفيات عند ٦ آلاف و٨٧٥ حالة.
وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.
كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك