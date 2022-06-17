كاجاوا يعترف بضعف فرص اليابان في الفوز على ألمانيا بمونديال 2022

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قال الياباني شينجي كاجاوا لاعب خط وسط بوروسيا دورتموند الاألماني السابق، إنه يعتقد أن منتخب بلاده لن يكون مرشحا للفوز على نظيره الألماني في المواجهة المقررة بينهما في دور المجموعات بنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

ويلتقي المنتخب الياباني نظيره الألماني في 23 نوفمبر المقبل ضمن منافسات مونديال قطر 2022 .

ويتنافس المنتخبان الألماني والياباني في المونديال ضمن المجموعة الخامسة التي تضم أيضا منتخبي إسبانيا وكوستاريكا.

وقال كاجاوا مازحا في تصريحات لموقع "ترانسفير ماركت" اليوم الجمعة "إذا أصيب ماركو رويس وتوماس مولر ، أو أصيب جميع لاعبي بايرن ميونخ بالمنتخب ، سنحقق الفوز."

وأضاف :"المباراة الأولى أمام ألمانيا سيكون لها الأولوية بالطبع. سيصل منتخبهم مفعما بالحماس، وربما يكون أفضل فريق يواجهه المنتخب الياباني في سجل مشاركاته بكأس العالم."

ويكافح كاجاوا، الذي يلعب حاليا لفريق سينت ترويدن البلجيكي، من أجل التواجد ضمن صفوف المنتخب الياباني في مونديال قطر.

وقال كاجاوا :"بالتأكيد أرغب في التواجد مع المنتخب في كأس العالم للمرة الثالثة وأرغب في المشاركة. لهذا ألعب كرة القدم في كل يوم وأقدم كل ما لدي."