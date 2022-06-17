محافظ الغربية يستقبل وزراء الأوقاف والزراعة والمجالس النيابية

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمكتبه، اليوم، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المحاسب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية.

وذلك في مستهل زيارة لافتتاح مسجد عمر بن عبد العزيز بقرية الناصرية بمركز سمنود، وذلك بحضور الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، النائب عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، العميد محمد منصور المستشار العسكري.

وعلى هامش الاستقبال حرص وزير الأوقاف ومحافظ الغربية على عقد لقاء مع عدد من الأئمة ورجال الدعوة الإسلامية بالمحافظة، حيث أشاد محافظ الغربية بدور أئمة الأوقاف في نشر الفكر الوسطى وتعاليم الدين السمحة.

ومن جانبه، شدد وزير الأوقاف على ضرورة استمرار الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيرا إلى الدور الهام للأئمة في جعل المساجد مناراه حقيقية يتم بها تنفيذ مختلف الأنشطة، كما أشار إلى أن محافظة الغربية بها أكثر من ٣٠٠ مسجد مشاركين في البرنامج الخاص بالأئمة حتى لا تكون قرية أو مدينة أو منطقه لا يوجد بها مسجد.

كما قاد المحافظ والوزراء ٣سيارات تحتوي على ٣ أطنان من اللحوم هدية مقدمة من وزارة الأوقاف لتوزيعها على ٣٠٠٠ أسرة من الأسر الأكثر احتياجا بالتنسيق بين مديريتي الاوقاف والتضامن الإجتماعي.