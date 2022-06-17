الكرملين يصف عقوبات أمريكا وأوروبا على الأسمدة الروسية بالخطأ الكبير

وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، فرض أمريكا وأوروبا عقوبات على الأسمدة الروسية بالخطأ الكبير، لافتًا إلى أنه سيخلق ملايين من الجياع لاحقا.

وأضاف بيسكوف، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، أن الولايات المتحدة قامت في البداية بفرض قيود على الأسمدة الروسية، ولكن أدركت بسرعة جدية الأمر، ورفعت القيود عن الأسمدة والمنتجات الأساسية.

وأشار المتحدث الروسي إلى أن هناك قيودًا غير مباشرة مثل التأمين على السفن، وعدم قبول الموانئ دخول السفن الروسية، موضحًا أن ذلك أسفر عن خفض ما يقرب من 40٪ من جميع عمليات التسليم، محذرًا في الوقت ذاته تلك الدول من خلق الملايين العديدة من الجياع لاحقا حول العالم.