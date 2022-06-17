 إطلاق حاملة طائرات فوجيان من قبل الصين - بوابة الشروق
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إطلاق حاملة طائرات فوجيان من قبل الصين

أ ش أ
نشر في: الجمعة 17 يونيو 2022 - 10:58 ص | آخر تحديث: الجمعة 17 يونيو 2022 - 10:58 ص

أطلقت الصين، حاملة طائرات ثالثة تحمل أسم "فوجيان" خلال مراسم أقيمت بمناسبة إنزال السفينة إلى المياه في حوض لبناء السفن في شنجهاي العاصمة الأقتصادية للبلاد.
وذكرت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية، اليوم /الجمعة/ - أنه تم تصميم وبناء فوجيان من قبل الصين بشكل كامل.
وقدم عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ونائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية شو تشيليانج شهادة تسمية للوحدة البحرية التي تستقبل الحاملة.
وتتميز حاملة الطائرات الصينية الثالثة هذه عن الحاملتين الأخريين بحجمها الكبير فضلا عن تمتعها بمنجنيق لإطلاق الطائرات الذي من شأنه أن يساعد على حمل كمية أكبر من الوقود والأسلحة وسيعمل نظام المنجنيق المتطور بالطاقة الكهرومغنطيسية.
ومن المقرر أن يتم إجراء اختبارات بحرية على "فوجيان" كما هو مقرر قبل بدء الاستخدام العملي من قبل القوات البحرية الصينية، وفقا ل"شينخوا".


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