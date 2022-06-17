الرئيس الألماني يزور مجمع معبد بوروبودور ويختتم زيارته لإندونيسيا

زار الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير مجمع معبد بوروبودور الشهير في ختام زيارته الرسمية لإندونيسيا.

ويعد المجمع الذي يبلغ عمره 1200 عام أكبر معبد بوذي في العالم، وأدرج على قائمة مواقع التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1991.

ومن بين أمور أخرى، أطلع شتاينماير على أعمال الترميم في المجمع، الذي تم بناؤه خلال الفترة من عام 780 حتى عام 840، وتساهم ألمانيا ماليا في الترميم.

وأجرى الرئيس الألماني بعد ذلك مناقشة في جامعة جاجاه مادا حول الأمن الغذائي المعرض للخطر في العديد من مناطق العالم نتيجة للحرب الأوكرانية. وأعرب شتاينماير خلال المحادثة عن قلقه إزاء التطورات المنتظرة العامين المقبلين، مشيرا إلى أنها قد تكون "وخيمة للغاية".

واختتم شتاينماير الزيارة بلقاء السلطان هامينجكوبونو العاشر والملكة هيماس، وزيارة المتحف الوطني.

وقبل زيارته لإندونيسيا زار شتاينماير سنغافورة لمدة يومين. وعقب محادثات مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، أكد شتاينماير أمس الخميس استعداد ألمانيا والاتحاد الأوروبي للإسهام بشكل أكبر في المنطقة في المستقبل.