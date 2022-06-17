أسطورة إنجلترا: يجب على إدارة ليفربول سرعة بيع صلاح

شن فرانك ماكافيني مهاجم المنتخب الإنجليزي السابق، هجومًا حادًا على إدارة فريق ليفربول بسبب محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني.

ويدخل محمد صلاح في موسمه الأخير مع ناديه ليفربول هذا الصيف، ولم يتوصل اللاعب لإتفاق مع الإدارة لتجديد عقده حتى الآن.

وقال ماكافيني في تصريحات لـ موقع "فوتبول إنسايدر" الإنجليزي: "إدارة ليفربول مخطئة في تعاملها مع ملف تجديد التعاقد محمد صلاح حتى الآن، وعقد اللاعب أوشك على الانتهاء ولم يتم آخذ خطوات جادة."

وأضاف: "آمر محرج على إدارة النادي أن يرحل صلاح عن صفوف ليفربول في الصيف القادم مجانًا، ويجب التعامل مع هذا الملف بجدية أكثر."

وتابع مهاجم المنتخب الإنجليزي: "يجب أن يستفيد فريق ليفربول من ثمن رحيل محمد صلاح هذا الصيف، حال رفضه التوقيع على عقود التجديد مع النادي."

وتطرق للحديث عن موقف صلاح من تجديد عقده مع الريدز، قائلاً: "ما زلت لا أعرف لماذا يريد ماني أو صلاح مغادرة ليفربول، هذا الفريق سيظل أبرز المرشحين لحصد دوري الأبطال كل موسم."

وأتم ماكافيني: "صلاح يضمن مكانًا في التشكيل الأساسي لفريق ليفربول في السنوات الخامسة الماضية، ولا أعرف لماذا يرفض صلاح تجديد عقده مع الريدز حتى الآن."