 لجنة الدواء الأمريكية تقر استخدام لقاحات كورونا للأطفال أدنى 5 سنوات - بوابة الشروق
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لجنة الدواء الأمريكية تقر استخدام لقاحات كورونا للأطفال أدنى 5 سنوات

وكالات:
نشر في: الجمعة 17 يونيو 2022 - 4:46 م | آخر تحديث: الجمعة 17 يونيو 2022 - 4:46 م
أقرت لجنة الغذاء والدواء الأمريكية استخدام لقاحين ضد فيروس "كوفيد-19" للأطفال أقل من 5 سنوات، ما يفتح الباب لتطعيم صغار السن ضد الوباء.

ووافقت اللجنة الأمريكية على استخدام لقاح "فايزر-بيونتيك" للأطفال من عمر 6 أشهر وحتى 4 سنوات، مع استخدام اللقاح بالفعل لتطعيم الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 5 سنوات.

كما أقرت لجنة الغذاء والدواء استخدام لقاح "موديرنا" للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و17 عامًا.

وأشار مسؤولو البيت الأبيض إلى أن اللقاح قد يتم توزيعه في الولايات المتحدة لتطعيم الأطفال أقل من 5 سنوات في الأسبوع المقبل.

وكان مسؤولو الصحة العامة في الولايات المتحدة قد أوضحوا مؤخرًا أن عددا كبيرا من الأطفال تعرضوا للإصابة بالفيروس خلال أشهر الشتاء، بالتزامن مع انتشار متحور "أوميكرون" شديد العدوى.

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