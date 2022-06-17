تركيا تدرس زيادة الحد الأدنى للأجور لمواجهة ارتفاع الأسعار

قالت مصادر مطلعة إن وزارة العمل التركية قدمت إلى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان مقترحات لزيادة جديدة للحد الأدنى للأجور على مستوى البلاد، بعد أن حث الرئيس المسؤولين على تخفيف عبء الارتفاع السريع للأسعار عن كاهل الأتراك.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤولين مطلعين القول إنه سيتم عرض نطاق الزيادة المقترحة وتأثيراتها على الاقتصاد على الرئيس أردوغان. ومن المتوقع أن يدرس الخيارات المتاحة بعد عودته من قمة دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في مدريد يوم 30 يونيو الحالي.



كانت تركيا قد رفعت الحد الأدنى للأجور بنسبة 5ر50% في كانون الثاني/يناير الماضي إلى 4253 ليرة (246 دولار) شهريا. لكن ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 74% سنويا وهو أسرع وتيرة للزيادة منذ حوالي ربع قرن، جعل الزيادة في الحد الأدنى للأجور غير مجدية، وقلص التأييد الشعبي لحزب العدالة والتنمية الذي يقوده أردوغان قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.



يذكر أن أكثر من 40% من العمال في تركيا يحصلون على الحد الأدنى للأجور بحسب معهد التأمين الاجتماعي التركي. وفي خطاب أمام أعضاء البرلمان التركي وبثه التلفزيون خلال الأسبوع الحالي تعهد الرئيس أردغان بتخفيف حدة ارتفاع النفقات خلال يوليو المقبل.



وبعد ذلك عقد اجتماعا مع أرجون أتالي رئيس الاتحاد العمال التركي لمناقشة الحد الأدنى للأجور.



وفي حين يتم تحديد الأجور في ديسمبر من كل عام، قال أردوغان إن الظروف "الاستثنائية" يمكن أن تبرر تغيير هذه السياسة.