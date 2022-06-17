استطلاع: أكثر من نصف الألمان يؤيدون انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

أظهر استطلاع حديث للرأي أن أكثر من نصف المواطنين في ألمانيا المؤهلين للتصويت يؤيدون انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في غضون السنوات المقبلة.

وفي الاستطلاع الذي نشرته القناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف" اليوم الجمعة، أيد 60% من الألمان ذلك، بينما عارضه 31% آخرون.

وتعتزم المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة تقديم توصية حول ما إذا كانت أوكرانيا، التي تتعرض للعدوان الروسي منذ نهاية شباط/فبراير الماضي، ستُمنح وضع المرشح للانضمام للاتحاد. وسيناقش رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي التوصية الأسبوع المقبل. وكان المستشار الألماني أولاف شولتس دعا بالفعل لصالح هذه الخطوة خلال زيارته لكييف أمس الخميس.

ووفقا للاستطلاع، صنف 43٪ من الألمان الدعم الألماني المقدم لأوكرانيا على أنه مناسب تماما، بينما رآه 33% آخرون غير كاف، في حين قيمه 16% فقط بأنه أكثر من اللازم.

وبعد ما يقرب من أربعة أشهر من بدء الحرب، يتوقع 26٪ فقط من الألمان فوز أوكرانيا على روسيا، بينما لا يعتقد ذلك 64٪ آخرون، على الرغم من الدعم الغربي.