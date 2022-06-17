قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر أصبحت لاعبا أساسيا في ملف الغاز على مستوى العالم.



وأضاف خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن تصدير مصر للغاز زاد في الآونة الأخيرة بنسبة 100%، موضحًا أن مصر لديها مصنعان لإسالة الغاز أشبه بالقلاع.



وأشار إلى أن كل دول المنطقة تعتمد على مصر حاليا في تسييل الغاز، لافتًا إلى أن الدولة تحصد حاليا ثمرة جهودها في اكتشافات حقول الغاز وتطوير الموانئ وإجراء إعادة تنشيط لهذه الصناعة.



وتابع: "في ظل الأزمة والسواد ظهرت شعلة ونبراس المصري وسط العالم.. نجاحات مصر في الغاز تعوض نقصًا في قطاعات أخرى".

والأربعاء، وقع وزير البترول المهندس طارق الملا، مع وزيرة الطاقة الإسرائيلية كاترين الحرار، ومفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي كادرى سيمسون، بحضور رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن التعاون فى مجال تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعى بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي، تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط.



وأوضح الملا، أن التوقيع يمثل خطوة مهمة جداً فى مسيرة بناء المنتدى التى بدأت منذ 4 سنوات وهى خطوة يمكن البناء عليها فى تحقيق المزيد من التعاون بين الدول الأعضاء والمشاركة فى منتدى غاز شرق المتوسط ومنها الاتحاد الأوروبي.