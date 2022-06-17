عمدة العاصمة الأوكرانية: ناقشت مع المستشار الألماني حاجة أوكرانيا الماسة للأسلحة

قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، اليوم الخميس، إنه ناقش مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، "حاجة أوكرانيا الماسة للأسلحة".

ونقلت قناة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم عن كليتشكو تأكيده للمستشار الألماني أيضاً أن بلاده بحاجة إلى "الدعم المالي والاقتصادي"، مضيفة أنه حثّ الأوروبيين على "فرض عقوبات أقوى"، ضد روسيا وحث أيضاً القادة على "زيارة أوكرانيا" لرؤية ما أدت إليه الأزمة مع روسيا.

وفي المقابل، أكد رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني في روسيا ميخائيل ميزينتسيف، أن التصريحات للمسؤولين في كييف حول فتح ممرات آمنة، تهدف لكسب الوقت فقط.

وقال ميزينتسيف - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم - إن السلطات الأوكرانية بحجة ضمان الأمن، تقوم بإغلاق المخارج في الأراضي الواقعة تحت سيطرتها باتجاه الأراضي المحررة في دونباس وزابوروجيا ونيقولايف وخاركوف وخيرسون.

ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية الأخرى إلى التأثير على سلطات كييف من أجل حملها على احترام قواعد القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين.