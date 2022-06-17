قال الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن الصفراء مادة كيماوية تخرج من كرات الدم الحمراء بعد انتهاء عمرها وتحولها إلى فضلات.



وأضاف خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الكبد هو المسؤول عن إخراج الصفراء من خلايا الدم، وتدفعها إلى الأمعاء.



وأوضح أنه في حالة فشل الكبد في إخراج الصفراء ترتفع نسبتها في الدم ولكن ذلك لا يعد مرضا وغالبا ما تعود الصفراء إلى النسب الطبيعية مرة أخرى.



وبين أن التكسير العالي في الدم يؤدي إلى زيادة الصفراء في خلايا الدم، ولكن المشكلة تكمن في دخولها الكبد المريض الذي يعجز عن طردها.



واختتم بأن وجود الصفراء في الدم له 3 أسباب، أولهم عندما يفشل الكبد في التقاط الصفراء، والثاني حينما يكون الكبد مصابا، والثالث هو الانسداد المراري الذي لا يسمح بمرور الصفراء.





