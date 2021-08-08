باكستان تتأهب لرفع اسمها من القائمة العالمية لمراقبة تمويل الإرهاب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

طبقت باكستان إرشادات وقائية أوصت بها هيئة رقابية دولية لمراقبة تمويل الإرهاب، وسيتم حذفها من قائمة مراقبة عالمية هذا العام، في خطوة تدعم اقتصاد البلاد المتعثر.

ويعتزم وفد من مجموعة العمل المالي "فاتف"، وهي هيئة حكومية دولية، زيارة باكستان لمراجعة التقدم الذي أحرزته البلاد بشأن خطتي عمل.

وقالت المجموعة في بيان بعد اجتماع في برلين اليوم الجمعة إن باكستان أكملت إلى حد كبير كلا الخطتين.

وكان قد تم إدراج تلك القوة النووية بجنوب آسيا على القائمة العالمية لمراقبة تمويل الإرهاب في عام 2018. وتمت مطالبتها باتخاذ تدابير مالية وإدارية وقانونية للرقابة على عمليات جمع أموال من قبل جماعات إسلامية متطرفة.

ونفذت البلاد منذ ذلك الحين مجموعتين من 34 توصية أعدتها مجموعة العمل المالي.

وقالت نائبة وزير المالية الباكستاني عائشة جاوس باشا في إسلام أباد إن "هذا ما يحتاجه اقتصادنا بشدة. إنها خطوة مرحب بها".

ويتسبب إدراج البلاد على قائمة المراقبة في إحجام أفراد وشركات ودول أخرى عن التعامل معها.

ومن شأن رفع اسم باكستان من القائمة، منح اقتصادها دفعة هو في أمس الحاجة إليها، حيث تتطلع إسلام أباد إلى إحياء حزمة إنقاذ متوقفة من صندوق النقد الدولي لتجنب التخلف عن سداد الديون.