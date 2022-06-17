إليف شفق: أصبحنا جميعا بلا صوت رغم انتشار وسائل التواصل الاجتماعي

-الشباب يشعرون أن الأجيال الأكبر سنًا دمرت مستقبلهم.. كما أنهم يشعرون بالعجز الدائم في مواجهة تحديات هذا العصر بين أوبئة عالمية وأزمات اقتصادية

شهدت فعاليات مهرجان «هاى» الأدبى البريطاني هذا العام إحدى الندوات مع الكاتبة التركية- البريطانية التي ترشحت لجائزة البوكر، إليف شفق، التي قالت إنها تعتقد أن هناك ثمة "ثورة تغلي" تعتمل في صدور العديد من الشباب الآن؛ لأنهم يشعرون أن الأجيال الأكبر سنًا هم من يفرضون آراءهم ويشكلون مستقبلهم عوضًا عنهم.

وصرّحت "شفق" أن الشباب الآن يعانون الكثير من الصعوبات؛ لا سيما "مع شعورهم الدائم أن مستقبلهم حطمته الأجيال السابقة"، مستشهدة بذلك بعدة مواقف منها: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، وأزمة المناخ ، والأوبئة العالمية وغيرها.

كما تحدثت "شفق" عن حقيقة أن الوباء العالمي الجديد ساهم في توسيع رقعة "اللا-مساواة" ، خاصة بين النساء والأقليات والشباب؛ لأن الأفراد من تلك الفئات هم أكثر من عانوا من العواقب - أكثر بكثير من الجيل الأكبر سنًا- وذلك بسبب افتقار الشباب للأوضاع المالية المستقرة التي جعلتهم يقفوا شبه عاجزين في مجابهة خطر عالمي بحجم كورونا، نقلًا عن صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقالت "شفق" إنها تراودها كثيرًا أفكار حول معاناة الشباب في ذلك العصر مع شعورها الدائم بأن داخل صدورهم "صرخة مكتومة" لن تلبث إلا أن تنفجر في وجوهنا جميعًا، وكشفت أنها استثمرت تلك الأفكار والخواطر في أحدث رواياتها التي تحمل عنوان "جزيرة الأشجار المفقودة" والتي تم ترشيحها لجائزة الأدب النسائي البريطانية لهذا العام.

وقد جسدت "شفق" تلك الصرخة الشبابية من خلال بطلة روايتها الجديدة " آدا " المراهقة البالغة من العمر عامًا ، والتي تعيش في لندن مع أبيها الذي لا تتحدث معه إلا نادرًا، ولا يشاطرها على سبيل المثال ذكرياته أو تأملاته ، والتي تجد نفسها تشرع في الصراخ فجأة في منتصف درس التاريخ في المدرسة، و قالت "شفق" ، البالغة من العمر عامًا ، إنها كانت مهتمة بفكرة أن النشأة في أسرة يحف جوانبها الصمت من كل اتجاه قد يتسبب في إحباط وأذى نفسي كبير للجيل الناشىء.

وأوضحت أن الأمور أصعب بكثير بالنسبة للمراهقين، لكنها أشارت أيضًا إلى أن كمية الإساءة التي تتعرض لها النساء والأقليات من جميع الأعمار عبر الإنترنت آخذة في الارتفاع ، وأدانت حقيقة أننا كمجتمع متقدم لا نفعل شيئًا للتعامل مع تلك المشكلات مما يعمق جذور "فجوة الصمت" بين جميع الأطراف في المجتمع.

وقالت إن الأمر مثير للسخرية لأن مع ظهور - وتطور- وسائل التواصل الاجتماعي في العصر الحالي، أصبح البشر قادرين على التواصل بشكل أكبر بمراحل من أي وقت مضى، ومع ذلك، وبسبب وجود الخلافات والنزاعات المستمرة و"التنافر في الأصوات" كما وصفته أصبحنا "بلا صوت" ؛ نتحدث جميعاً لكننا لا نسمع بعضنا البعض ولا نفقه حرفًا مما نقول، ووصفت تلك الحالة بـ "المرهقة للغاية ".

كما وصفت "شفق" الوقت الذي نعيش فيه بأنه "عصر القلق" ، وحذرت أن الأمور قد تؤول إلى الأسوأ وقد ندخل عصرًا أكثر قتامة إذا تحول إلى "عصر اللامبالاة" الذي سيأتي حتمًا حين تتبلد مشاعرنا بالكامل ونتوقف عن الاهتمام ببعضنا البعض، وقالت إنه لهذا السبب أضحى الأدب أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى؛ لأنه "ترياق اللامبالاة" الذي يربط بين نفوس البشر بحبال الود والإخاء، ويحاول جاهدًا تكسير جبال الاختلافات ليؤلف بينهم.