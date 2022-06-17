 الرئيس الصيني: حجم التبادل التجاري مع روسيا بلغ 65 مليار دولار منذ بداية العام  - بوابة الشروق
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الرئيس الصيني: حجم التبادل التجاري مع روسيا بلغ 65 مليار دولار منذ بداية العام 

أ ش أ
نشر في: الجمعة 17 يونيو 2022 - 7:13 م | آخر تحديث: الجمعة 17 يونيو 2022 - 7:13 م

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، على ضرورة إزالة العوائق التجارية وتأمين سلاسل الإمداد العالمية، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري مع روسيا منذ بداية العام بلغ 65 مليار دولار.

وقال شي جين بينغ - في كلمة ألقاها عبر الفيديو في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن نمو حجم التجارة بين الصين وروسيا، والذي بلغ منذ بداية العام 65 مليار دولار، يشهد على القدرة على مقاومة الضغوط وإمكانات التعاون بين البلدين.

وأضاف أن الصين تدعو إلى اتخاذ تدابير مشتركة لمكافحة أزمتي الطاقة والغذاء، مشددًا على ضرورة إزالة العوائق التجارية وتأمين سلاسل الإمداد العالمية.

وشدد على أنه لابد من تعزيز علاقات التعاون بين دول الشمال والجنوب وتوسيع شبكة شركاء التنمية، داعيًا إلى تدويل الموارد وتوسيع شبكة الشركاء الاقتصاديين.

ويعقد اليوبيل الخامس والعشرون لمنتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في مدينة سان بطرسبورغ في الفترة من 15 إلى 18 يونيو الجاري.


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