بريطانيا تشهد ثالث يوم من درجات الحرارة المرتفعة القياسية

يستلقي الكثير من البريطانيين تحت أشعة الشمس اليوم الجمعة، حيث ارتفعت درجات الحرارة لأكثر من 30 درجة مئوية، فيما سجلت بريطانيا اليوم الأشد حرارة للعام حتى الآن لليوم الثالث على التوالي، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا".



وذكر مكتب الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة تجاوزت 7ر30 درجة مئوية في هيثرو بعد منتصف النهار اليوم الجمعة، وقد تقفز الحرارة إلى 34 درجة مئوية في أجزاء من جنوب شرقي البلاد، حيث يتوقع مكتب الأرصاد الجوية هناك أنه يمكن أن يكون اليوم الأكثر حرارة المسجل الذي يشهده مهرجان رويال آسكوت لسباقات الخيول في بيكرشير.



وجرى كسر درجة الحرارة القياسية للعام لليوم الثالث على التوالي، وكانت درجة الحرارة المرتفعة السابقة تبلغ 5ر29 درجة مئوية في نورثولت بغرب لندن أمس الخميس، والتي تجاوزت درجة الحرارة القياسية الأخرى التي بلغت 2ر28 درجة مئوية في كيو جاردنز أمس الأول الأربعاء.