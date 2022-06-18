لبنان: ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات بفيروس كورونا وتسجيل 441 حالة اليوم

شهدت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان، ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الماضية، حيث سجل التقرير اليومي لوزارة الصحة اليوم 441 إصابة جديدة بالفيروس رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1102774، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.

وكانت عدد المصابين اليومي قد انخفض إلى أدنى مستوياته خلال الشهر الماضي، حيث وصل إلى 51 حالة يومية فقط في 30 مايو الماضي، قبل أن تبدأ الزيادة التدريجية في الأعداد المكتشفة في البلاد حتى بلغت 203 إصابات في 9 يونيو الماضي، ثم 223 إصابة يوم السبت الماضي و243 إصابة قبل يومين و441 إصابة اليوم.

وبلغ عدد الوفيات خلال الأيام السبعة الأخيرة 16 حالة خلال الأسبوعين الماضيين ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 10450 حالة.

وعلى صعيد اللقاحات، بلغ عدد الحاصلين على ثلاث جرعات من لقاحات كورونا 595798 حالة بنسبة 25.1 % من إجمالي السكان أكبر من 12 عاما، فيما بلغ عدد الحاصلين على جرعتين 2371669 حالة بنسبة 43.5 % والحاصلين على جرعة واحدة 2695953 حالة بنسبة 49.5%.