خط أنابيب بين الصين وأسيا الوسطى ينقل أكثر من 400 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي

قالت شركة "بايبتشاينا ويست بايبلاين" إن خط أنابيب الغاز بين الصين وآسيا الوسطى نقل أكثر من 400 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى الصين على مدى أكثر من 12 عاماً.

وساعد خط الأنابيب في استبدال استخدام 532 مليون طن من الفحم خلال الفترة المذكورة، ما يعادل تقليل 8ر8 مليون طن من المواد الضارة، و 568 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الجمعة، نقلا عن الشركة.

وبطول إجمالي يصل إلى 1833 كيلومتراً، وقدرة تصميمية لنقل الغاز تبلغ 60 مليار متر مكعب كل سنة، يواصل الخط العمل بشكل مستقر وسليم لأكثر من 12 سنة منذ دخوله طور التشغيل في ديسمبر عام 2009، وتجاوز حجم نقله اليومي الأكبر 160 مليون متر مكعب.

ويعتبر هذا أول خط أنابيب للغاز عابر للحدود في الصين، وهو يمتد من الحدود بين تركمانستان وأوزبكستان، ويمر عبر أوزبكستان وكازاخستان ويرتبط بخط أنابيب الغاز الصيني من الغرب إلى الشرق في هورغوس بمنطقة شينجيانج الويغورية ذاتية الحكم.

ويضمن خط الأنابيب بشكل فعال استهلاك الغاز لأكثر من 500 مليون ساكن في 27 منطقة على مستوى المقاطعات، وكذلك منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.