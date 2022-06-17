بدء التقديم بمدارس التمريض بالوادي الجديد الأحد المقبل

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن فتح باب القبول بمدرسة التمريض بمركز الخارجة فقط للناجحين في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/ 2022 للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية للعام الحالي.



وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن الحد الأدنى للقبول بمدرسة الخارجة هو 265 درجة ويبدأ التقديم يوم الأحد المقبل 19 يونيو حتى 26 يونيو، مؤكدا أن القبول يقتصر على الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من محافظة الوادي الجديد نظام الثلاث سنوات، وفي حالة حصول الطالب على الصف الثالث الإعدادي فقط من محافظة الوادي الجديد يجب إحضار بطاقة الرقم القومي للوالد أو الوالدة من نفس المحافظة بتاريخ سابق عامين على الأقل أو شهادة ميلاد الطالب أو الطالبة.



وقال محروس، إن الشروط تتضمن أيضا ألا يقل العمر عن 15 عاما في أول اكتوبر، وألا يكون الطالب متزوجًا ولا يتزوج خلال فترة الدراسة من 5 سنوات، ولا يجوز له النقل لمحافظة أخرى خلال فترة الدراسة، وأن يخلو من الأمراض المزمنة، ويكون سليم العينين لا يرتدي نظارة طبية أو عدسات لاصقة.



ولفت محروس، إلى أن الأوراق المطلوبة تشمل أصل الشهادة الإعدادية الحديثة و4 صور منها مختومة صورة طبق الأصل، أصل الشهادة الابتدائية و صورتين منها مختومة طبق الأصل و أصل شهادة الميلاد و4 صور منها مختومة طبق الأصل، شهادة حسن سير وسلوك من المدرسة الحاصل منها على الشهادة الإعدادية، وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر صورة شخصية للطالب نفسه مكتوب عليها الاسم بالكمبيوتر.