دبلوماسية روسية: الغرب سيضطر للتفاوض مع موسكو على عدة قضايا في مجموعة العشرين

قالت ممثلة الرئيس الروسي في مجموعة العشرين سفيتلانا لوكاش، إن الغرب ليس مستعدا للتحدث مع روسيا كما كان الوضع من قبل، ولكن سيكون من الضروري الاتفاق والتفاوض على عدة قضايا خلال قمة مجموعة العشرين 2022.

وأضافت لوكاش - في تصريحات على هامش منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي، أوردته قناة (روسيا اليوم) - أنه ليس سرا أن الدول الغربية مبدئيا، ليست مستعدة للتحدث كما في السابق وباللهجة السابقة مع روسيا، ومع ذلك، فإن إندونيسيا تعمل بنشاط، لأن أجندة مجموعة العشرين أوسع بكثير ولا تمس فقط مثل هذه القضايا السياسية المحددة.

وأشارت إلى أن القضايا الخلافية تتعلق بالدرجة الأولى بانعكاس المخاطر السياسية على العالم، مشددة على أن هناك مجموعة متنوعة من القضايا المتعلقة بحالة الاقتصاد، وأزمة الغذاء، وتحول أسواق الطاقة تتطلب مناقشة داخل مجموعة الـ 20، منوهة بأنه الوضع الحالي يحتم على الغرب التفاوض والاتفاق من أجل مواجهة هذه القضايا.

يشار إلى أن قمة مجموعة العشرين تنعقد هذا العام في نوفمبر بجزيرة بالي الإندونيسية، وستتولى إندونيسيا رئاسة مجموعة العشرين الدورية في عام 2022.