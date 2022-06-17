مصدر بالحماية المدنية يكشف مفاجأة في عقار الوايلي المنهار

- جارٍ البحث عن 6 أشخاص أسفل العقار



قال مصدر أمنى بالحماية المدنية فى القاهرة، إن عقار الوايلى المنهار صادر له قرار إزالة من سنوات ولم يتم التنفيذ، مشيرًا إلى أن عقب انهيار العقار سقط أثاره على سيارتين أدى إلى تحطيمهم.



وأضاف المصدر لـ "الشروق" أن هيئة الإسعاف وقوات الدفاع المدنى تواصل جهودها لانتشال 6 آخرين تحت الأنقاض وجارٍ انتشالهم، موضحًا حتى الآن تم استخراج سيدة مسنة فقط بجانب 3 أشخاص آخرين.



وتمركزت سيارات الإسعاف بمحيط العقار المنهار استعدادًا لانتشال باقي الأشخاص الموجودين أسفل الأنقاض، مؤكدًا أن هيئة الإسعاف دفعت بالسيارات مدعومة بعدد من الأطباء لاستقبال المصابين وسرعة علاجهم.



وانهار عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة الوايلى، صباح اليوم، غرب القاهرة، وأسفر الحادث عن وفاة سيدة حتى الآن، فيما تواصل قوات الدفاع المدنى جهودها لانتشال 6 آخرين أسفل الأنقاض.



وتلقي اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إخطارًا غرف الحماية المدنية، بانهيار عقار بمنطقة الوايلي مكون من 5 طوابق، وفور انتقال قوات الدفاع المدني بإشراف اللواء انتصار منصور، مدير الحماية المدنية فى القاهرة، بالتنسيق مع هيئة الإسعاف والمحافظة ومسؤولى حى الوايلى، تبين أن العقار مكون من 5 طوابق ومبني على الطراز القديم.