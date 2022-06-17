أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تجهيز 190 لجنة أساسية للعام الحالي، يؤدي بها 78 ألف و777 طالب وطالبة الامتحانات هذا العام، حيث تضم كل لجنة ما بين 16 لـ18 طالبا، مشيرا إلى توفير الكمامات للطلاب والحفاظ على المسافات والإجراءات الوقائية والاحترازية بينهم، وتوفير مطهرات وكواشف حرارية داخل اللجان، جاء ذلك خلال اجتماعه لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات النهائية والإجراءات الاحترازية والوقائية الجاري تنفيذها لإستقبال امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح المحافظ، أنه سيتم متابعة سير عملية الامتحانات يوميًا لتلاشي أي معوقات داخل اللجان وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، موجها بإعداد تقرير نهائي للوقوف على مدى جاهزية اللجان لاستقبال الامتحانات وأي معوقات لحلها على الفور.

وكلف المحافظ، رؤساء الأحياء بتطهير وتعقيم ورفع كفاءة محيط لجان ومقار الامتحانات من الخارج والداخل وذلك بصفة يومية والعمل على إزالة أي مظاهر للإهمال من خلال رفع كفاءة النظافة وعدم السماح بوجود الباعة الجائلين ورفع أي إشغالات بمحيط اللجان وعدم السماح بوجود مواقف الميكروباص العشوائية امام المدارس لتهيئة المناخ الملائم للطلاب.

كما أكد المحافظ، ضرورة توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات والتأكد من توفير مراوح باللجان والإضاءة والتهوية المناسبة، فضلا عن توفير زجاجات المياه والتأكد من صلاحية جميع المرافق بالمدارس ورفع كفاءة التي بحاجة إلى أعمال صيانة بسيطة بالتنسيق مع الإدارات التعليمية وشركات المرافق.

واطلع المحافظ، على خطط توزيع سيارات الإسعاف وجاهزية القطاع الصحي في توفير الطبيب أو الزائرة الصحية بالمدارس، موجها بضرورة توفير الرعاية الصحية والإطمئنان على الحالة الصحية للطلبة والتأكد من عدم وجود أية معوقات قد تواجههم مع التصدي بكل حزم لمنع كافة الممارسات والمحاولات السلبية التي تتم في بعض الأحيان بهدف الغش أو الخروج عن القانون بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وطالب المحافظ، أولياء أمور الطلاب بعدم التواجد خارج اللجان وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية الواجب مراعاتها حرصًا على سلامتهم وللحد من أي تجمعات.